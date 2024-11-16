Китайский грузовой корабль состыковался с национальной орбитальной станцией

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-8" в субботу успешно состыковался с орбитальной космической станцией "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

Он был запущен накануне с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7 Y9", стартовавшей с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Космический грузовик доставил на орбитальную лабораторию продовольствие и расходные материалы.

В настоящее время на китайской орбитальной станции находятся тайконавты Цай Сюйчжэ (командир), Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, первая женщина в составе экипажа станции. Они прибыли на станцию 3 ноября на космическом корабле "Шэньчжоу-19".

В рамках текущей миссии тайконавты будут работать на станции около шести месяцев - до конца апреля или начала мая 2025 года.

Миссия "Шэньчжоу-19" является восьмой по счету экспедицией экипажей к станции "Тяньгун". Первая пилотируемая миссия к орбитальной лаборатории была осуществлена в 2021 году - тогда три тайконавта прибыли на станцию в июне и покинули ее в сентябре того же года.