Президент Абхазии находится в комплексе зданий МВД и Службы госбезопасности

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания пока не принял решения об отставке. Как сообщил "Интерфаксу" источник в окружении Бжании, тот находится в центре Сухума в комплексе зданий МВД и Службы госбезопасности Абхазии.

"Пока решение об отставке Бжания не принял", - отметил источник после встречи нынешнего главы республики с группой депутатов парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашубой.

Представитель оппозиции Кан Кварчия сообщил, что в ходе переговоров обсуждались два варианта отставки президента, при реализации которых исполняющим обязанности главы республики могут стать или нынешний вице-президент Бадра Гунба, или спикер парламента Ашуба.