Манифестанты сняли табличку с именем президента Абхазии со здания его администрации

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Оппозиционеры в Абхазии захватившие, комплекс правительственных зданий, демонтировали табличку с именем и фамилией президента, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Табличку вынесли с третьего этажа администрации главы республики и выставили у стены здания парламента республики.

В пятницу, 15 ноября, абхазская оппозиция захватила комплекс правительственных зданий в Абхазии и потребовала отставки президента Абхазии Аслана Бжании, который после встречи с переговорщиками взял время на раздумье. Оппозиция также создала координационный совет по выходу из политического кризиса и ведения переговоров с властями республики.