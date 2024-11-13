Поиск

Трамп назначил спецпосланником на Ближнем Востоке инвестора Уиткоффа

Послом США в Израиле он предложил назначить экс-губернатора Арканзаса Хакаби

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что назначил инвестора из Флориды Стивена Уиткоффа спецпосланником на Ближнем Востоке.

По его словам, Уиткофф - бизнесмен, который делал каждый проект, в котором участвовал, успешным.

В биографии Уиткоффа говорится, что у него нет опыта работы на Ближнем Востоке, в основном он занимался проектами в сфере недвижимости в США.

Ранее Уиткофф стал сопредседателем комитета по инаугурации Трампа, также он неоднократно собирал средства на избирательную кампанию Трампа и сопровождал его на предвыборных митингах.

Кроме того, Трамп объявил, что выдвинул кандидатуру бывшего губернатора штата Арканзас Майка Хакаби на пост посла США в Израиле.

"Высокоуважаемый губернатор Арканзаса Майк Хакаби номинирован на пост посла США в Израиле", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном в его телеграм-канале.

"Майк будет неустанно работать над установлением мира на Ближнем Востоке!" - заявил Трамп.

Кандидатуру Хакаби на должность посла в Израиле должен утвердить Сенат США.

Дональд Трамп США Израиль Ближний Восток Стивен Уиткофф Майк Хакаби
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 13 ноября

Падение индекса Stoxx Europe 600 на 2% стало максимальным с августа

Падение индекса Stoxx Europe 600 на 2% стало максимальным с августа

Маск и Рамасвами возглавят Департамент эффективности правительства США

Трамп выдвинул кандидатуру Хегсета на пост главы Пентагона

Трамп выдвинул кандидатуру Хегсета на пост главы Пентагона

Раскрывший секретные сведения Пентагона военный получил 15 лет лишения свободы

В Белом доме состоится встреча Байдена и Трампа

В Белом доме состоится встреча Байдена и Трампа

Трамп решил назначить Уолтца своим советником по нацбезопасности

Трамп решил назначить Уолтца своим советником по нацбезопасности

Власти Абхазии намерены упразднить кабинет министров и должность премьера

Что произошло за день: вторник, 12 ноября

Оказавшийся в центре скандала архиепископ Кентерберийский покидает пост

Оказавшийся в центре скандала архиепископ Кентерберийский покидает пост
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });