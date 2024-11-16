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Президент Абхазии и оппозиция намерены встретиться со своими сторонниками

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Абхазские СМИ сообщают, что в субботу в селе Тамыш Очамчирского района состоится встреча президента Абхазии Аслана Бжания со своими сторонниками.

Ранее сообщалось, что Бжания вечером в пятницу после обращения к своим сторонникам у здания МВД республики и заявления об отказе уходить в отставку выехал в свое родное село Тамыш.

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Тем временем, лидеры оппозиции, захватившие правительственные здания в Абхазии, также обратились к своим сторонникам и представителям общественных и политических организации и Совету старейшин республики с призывом принять участие в собрании, которое планируется провести в конференц-зале комплекса правительственных зданий.

"Мы призвали их прийти на собрание для обсуждения текущей сложной ситуации и дальнейших наших действий", - сказал один из лидеров оппозиции Леван Микаа журналистам.

Он констатировал, что никаких переговоров с представителями руководства республики сейчас не ведется. "К сожалению, никаких контактов с ними нет", - сказал Микаа.

Протесты оппозиции в Абхазии

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Абхазия Аслан Бжания
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