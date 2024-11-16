Президент Абхазии и оппозиция намерены встретиться со своими сторонниками
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Абхазские СМИ сообщают, что в субботу в селе Тамыш Очамчирского района состоится встреча президента Абхазии Аслана Бжания со своими сторонниками.
Ранее сообщалось, что Бжания вечером в пятницу после обращения к своим сторонникам у здания МВД республики и заявления об отказе уходить в отставку выехал в свое родное село Тамыш.
Тем временем, лидеры оппозиции, захватившие правительственные здания в Абхазии, также обратились к своим сторонникам и представителям общественных и политических организации и Совету старейшин республики с призывом принять участие в собрании, которое планируется провести в конференц-зале комплекса правительственных зданий.
"Мы призвали их прийти на собрание для обсуждения текущей сложной ситуации и дальнейших наших действий", - сказал один из лидеров оппозиции Леван Микаа журналистам.
Он констатировал, что никаких переговоров с представителями руководства республики сейчас не ведется. "К сожалению, никаких контактов с ними нет", - сказал Микаа.