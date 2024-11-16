Президент Абхазии готов подать в отставку после ухода оппозиционеров из правительственных зданий

Президент Абхазии Аслан Бжания Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что оппозиционеры, захватившие правительственные здания, должны их освободить.

"Говорят, что я уехал из Абхазии, но это ложь, я нахожусь в Абхазии. Мы собрались не для того, чтобы сохранить мою власть, а для того, чтобы сохранить государственность. Те, кто захватил администрацию президента, должны уйти оттуда", - заявил Бжания на встрече со своими сторонниками в селе Тамыш.

Бжания сказал, что когда протестующие освободят правительственные здания, он готов подать в отставку, и страной будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

При этом он добавил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых президентских выборах.

Президент также заявил, что на депутатов парламента оказывают сильное давление, чтобы они приняли неправовое решение о его отставке.

15 ноября протестующие взяли под свой контроль здания парламента, кабинета министров и администрации президента республики. Они потребовали отставки президента Бжании.