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Оппозиция в Абхазии отказалась покинуть правительственные здания

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Протестующие у здания администрации президента Абхазии отвергли предложение главы республики Аслана Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс.

В миреПрезидент Абхазии готов подать в отставку после ухода оппозиционеров из правительственных зданийПрезидент Абхазии готов подать в отставку после ухода оппозиционеров из правительственных зданийЧитать подробнее

Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки главы республики.

Президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявил, что оппозиционеры, захватившие правительственные здания, должны их освободить.

Бжания сказал, что когда протестующие освободят правительственные здания, он готов подать в отставку, и страной будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

При этом он добавил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых президентских выборах.

Президент также заявил, что на депутатов парламента оказывают сильное давление, чтобы они приняли неправовое решение о его отставке.

Накануне протестующие взяли под свой контроль здания парламента, кабинета министров и администрации президента республики. Они потребовали отставки Бжании.

Протесты оппозиции в Абхазии

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Абхазия Аслан Бжания
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