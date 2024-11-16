Оппозиция в Абхазии отказалась покинуть правительственные здания

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Протестующие у здания администрации президента Абхазии отвергли предложение главы республики Аслана Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс.

Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки главы республики.

Президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявил, что оппозиционеры, захватившие правительственные здания, должны их освободить.

Бжания сказал, что когда протестующие освободят правительственные здания, он готов подать в отставку, и страной будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

При этом он добавил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых президентских выборах.

Президент также заявил, что на депутатов парламента оказывают сильное давление, чтобы они приняли неправовое решение о его отставке.

Накануне протестующие взяли под свой контроль здания парламента, кабинета министров и администрации президента республики. Они потребовали отставки Бжании.