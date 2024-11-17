Военные Израиля сообщили об ударах по командным центрам "Хезболлы" южнее Бейрута

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС в воскресенье снова атаковали объекты движения "Хезболла" в южном пригороде Бейрута - Дахия, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованном в телеграм-канале.

В частности, под удар попали командные центры этого движения.

В ЦАХАЛ отметили, что при ударах старались снизить риски для мирных жителей, в том числе заранее осуществили сбор разведданных, использовали воздушную разведку, до удара распространили предупреждение для местных жителей о воздушной операции.

В свою очередь телеканал LBCI сообщал о двух сериях израильских авиаударов в южных предместьях Бейрута, в том числе по муниципалитету Харат-Хрейк.

Также ЦАХАЛ наносила удары по Дахии накануне вечером.

Кроме того, в субботу "Хезболла" отчиталась об ударах по пяти военным базам Израиля в районе Хайфы. В частности, силы движения провели атаки против "военно-морской базы Хайфы" и базы технической поддержки. Израильская сторона сообщала о ранении двух человек в Хайфе от попадания в синагогу в результате обстрела "Хезболлы".