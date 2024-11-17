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Военные Израиля сообщили об ударах по командным центрам "Хезболлы" южнее Бейрута

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС в воскресенье снова атаковали объекты движения "Хезболла" в южном пригороде Бейрута - Дахия, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованном в телеграм-канале.

В частности, под удар попали командные центры этого движения.

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В ЦАХАЛ отметили, что при ударах старались снизить риски для мирных жителей, в том числе заранее осуществили сбор разведданных, использовали воздушную разведку, до удара распространили предупреждение для местных жителей о воздушной операции.

В свою очередь телеканал LBCI сообщал о двух сериях израильских авиаударов в южных предместьях Бейрута, в том числе по муниципалитету Харат-Хрейк.

Также ЦАХАЛ наносила удары по Дахии накануне вечером.

Кроме того, в субботу "Хезболла" отчиталась об ударах по пяти военным базам Израиля в районе Хайфы. В частности, силы движения провели атаки против "военно-морской базы Хайфы" и базы технической поддержки. Израильская сторона сообщала о ранении двух человек в Хайфе от попадания в синагогу в результате обстрела "Хезболлы".

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру радикального шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Израиль ЦАХАЛ Ливан Бейрут Хезболла
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