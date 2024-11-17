Глава пресс-службы "Хезболлы" стал жертвой удара Израиля по центру Бейрута

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Мухаммед Афиф, возглавлявший пресс-службу ливанского движения "Хезболла", погиб в воскресенье в ходе удара Израиля по центру Бейрута, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного представителя "Хезболлы".

Агентство уточняет, что он стал более активно появляться в СМИ после эскалации конфликта "Хезболлы" и Израиля в сентябре и гибели лидера движения Хасана Насраллы.

В свою очередь агентство Mehr передает, что Афиф был убит при ударе по штаб-квартире партии "Баас" в центральном районе ливанской столицы Рас ан-Набаа.

По данным ливанского Минздрава, еще три человека пострадали. В отделении "Баас" в Ливане уточнили, что ее генсек Али Хиджази в момент удара в здании не находился.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру радикального шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.