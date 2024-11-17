Израиль нанес очередной удар по ливанской столице

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В субботу вечером ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли очередные удары по Бейруту, сообщила армейская пресс-служба.

В сообщении говорится, что целями ударов были командные центры движения "Хезболла" в районе Дахия - "ключевом оплоте террористов в Бейруте".

Отмечается, что за неделю атакам ЦАХАЛ подверглись "примерно 50 объектов террористов в районе Дахия, откуда террористическая организация "Хезболла" продолжает планировать и осуществлять теракты против государства Израиль".

По словам израильских военных, перед нанесением ударов "были предприняты многочисленные шаги по уменьшению ущерба гражданскому населению", в том числе путем предварительного сбора разведывательных данных, использования средств воздушного наблюдения и заблаговременного оповещения жителей этого района.

Пресс-служба также проинформировала, что в субботу, 16 ноября, около 80 снарядов, выпущенных "Хезболлой" из Ливана, попали на территорию Израиля.

ЦАХАЛ будет "продолжать защищать государство Израиль и его народ от угрозы, исходящей от террористической организации "Хезболла", резюмируется в релизе.