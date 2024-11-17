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Израильский удар привел к гибели ливанского военного

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ливана в воскресенье заявили, что потеряли одного военнослужащего убитым из-за атаки Израиля, сообщает телеканал LBCI.

По данным ливанской стороны, под удар Израиля попал армейский пост в Аль-Мари в районе Хасбайя на юге Ливана. Еще трое военных получили ранения.

Между тем, Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) в воскресенье заявили, что накануне патруль миротворцев подвергся обстрелу на юге страны. В ЮНИФИЛ уточнили, что их атаковали представители формирования, не относящегося к какому-либо государству. Минимум один из членов группы был вооружен.

По данным ЮНИФИЛ, патрулю пытались помешать проехать и открыли огонь с тыла. В ходе инцидента миротворцы не пострадали, однако на их транспорте остались следы от пуль.

Израиль Ливан ООН ЮНИФИЛ
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