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Удар Израиля по центру Бейрута привел к гибели пяти человек

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек погибли в понедельник в результате авиаудара Израиля по центральному району Зукук аль-Блат в Бейруте, сообщает телеканал LBCI. Еще 24 человека получили ранения.

В свою очередь западные СМИ поясняют, что Израиль на прошлой неделе активизировал удары по Бейруту и его окрестностям.

Между тем LBCI отмечает, что Израиль продолжает сухопутную операцию на юге Ливана, ввел на ливанскую территорию мобильные артиллерийские подразделения. По данным наблюдателей, они смогут атаковать цели на расстоянии в 18 - 40 км, служить альтернативой авиаударам.

Израильские военные при этом активны на ливанской территории, на западном участке границы Израиля и Ливана, но избегают перемещений по приморской дороге. По данным телеканала, израильские подразделения также наступают с разных сторон на город Бинт-Джубайль, который считается оплотом движения "Хезболла".

Кроме того, на востоке израильские войска действуют в южных и восточных предместьях города Хиам, наносят артиллерийские и авиационные удары по его северным и западным районам.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру движения "Хезболла" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничных районах на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Израиль Бейрут Хезболла
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