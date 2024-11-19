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Лавров отметил беспрецедентный уровень отношений между Россией и Китаем

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Стратегические отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентном уровне развития, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро.

"Мы действительно находимся на беспрецедентном этапе развития наших стратегических отношений всеобъемлющего партнерства, и это подтверждают регулярные контакты президента (РФ Владимира) Путина и председателя (КНР) Си Цзиньпина. После встречи в Казани они уточнили задачи, которые стоят перед нашими министерствами, ведомствами, организациями, и все это, безусловно, отвечает интересам наших стран, способствует росту национальных экономик, благосостояния граждан", - сказал Лавров.

По словам министра, модель равноправного, взаимовыгодного сотрудничества двух великих держав является привлекательной для других государств-единомышленников. "Это проявляется в деятельности БРИКС. Хотел бы еще раз выразить признательность китайским друзьям за то содействие, которое вы оказали российскому председательству в объединении, - подчеркнул он. - У нас нет сомнений, мы продолжим столь же успешно действовать в унисоне на всех других площадках, включая ШОС, где Китай выполняет функции председателя, а также в "двадцатке", АТЭС и, конечно же, в ООН и ее Совете Безопасности".

Рио-де-Жанейро Сергей Лавров КНР РФ
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