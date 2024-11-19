Китай готов к переходу на новый этап сотрудничества с Россией

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - На новом этапе развития отношений между Китаем и Россией китайская сторона готова к тому, чтобы углублять и обновлять сотрудничество между двумя странами в деле реформы механизма регулирования глобальных процессов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина во время казанского саммита (БРИКС 22-24 октября 2024 года - ИФ) заложила стратегическую основу для следующего этапа развития отношений между двумя странами", - приводит МИД КНР слова министра на встрече российским коллегой Сергеем Лавровым "на полях" саммита G20.

Ван И подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Россией в деле дальнейшего укрепления связей, "содействия постоянному обновлению китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства, вносить должный вклад в развитие и процветание обеих стран и реформу глобального управления", говорится в сообщении.

Глава китайского внешнеполитического ведомства заявил, что в ознаменование исполняющейся в 2025 году 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне "Китай и Россия должны совместно организовать памятные мероприятия, твердо отстаивать достижения Победы (...) и международную справедливость, руководствоваться историей и двигаться в будущее".

На встрече министры обменялись мнениями по украинскому кризису и ситуации на Корейском полуострове, говорится в сообщении МИД Китая, подробности не приводятся.