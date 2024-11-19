Поиск

Трамп сообщил о выдвижении экс-законодателя Даффи на пост министра транспорта США

Трамп сообщил о выдвижении экс-законодателя Даффи на пост министра транспорта США
Американский политик и телеведущий Шон Даффи
Фото: Steven Ferdman/Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в своем телеграм-канале сообщил, что выдвинул кандидатуру бывшего члена Палаты представителей от штата Висконсин Шона Даффи на пост главы Минтранса США.

"Бывший конгрессмен Шон Даффи из (...) штата Висконсин выдвинут на пост министра транспорта", - говорится в сообщении Трампа.

По мнению Трампа, новый министр транспорта будет уделять внимание компетентности, конкурентоспособности и красоте при восстановлении американских автомагистралей, туннелей, мостов и аэропортов.

Трамп также добавил, что Даффи сделает так, чтобы порты и плотины служили экономике США без ущерба для нацбезопасности.

В настоящее время Даффи - соведущий программы The Bottom Line на телеканале Fox Business, а также корреспондент Fox News.

Кандидатура на пост министра транспорта должна быть утверждена Сенатом.

Дональд Трамп Минтранс США Шон Даффи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Протесты в Абхазии - 2024

Президент Абхазии направил спикеру парламента заявление об отставке

Протесты в Абхазии - 2024

Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку

ЕС прекратил финансовую поддержку правительства Грузии

ЕС прекратил финансовую поддержку правительства Грузии
Военная операция на Украине

Боррель заявил, что Украина получила разрешение США на удары вглубь России

Боррель заявил, что Украина получила разрешение США на удары вглубь России
Протесты в Абхазии - 2024

Абхазское руководство и оппозиция договорились продолжить переговоры позже

РФ представила в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе

Нетаньяху заявил об ударе Израиля 26 октября по объекту ядерной программы Ирана

Нетаньяху заявил об ударе Израиля 26 октября по объекту ядерной программы Ирана
Протесты в Абхазии - 2024

Оппозиция сообщила о начале переговоров с представителями руководства Абхазии

Оппозиция сообщила о начале переговоров с представителями руководства Абхазии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Белый дом не подтвердил сообщения о разрешении Киеву использовать оружие США для ударов вглубь РФ

Белый дом не подтвердил сообщения о разрешении Киеву использовать оружие США для ударов вглубь РФ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });