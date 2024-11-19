Трамп сообщил о выдвижении экс-законодателя Даффи на пост министра транспорта США

Американский политик и телеведущий Шон Даффи Фото: Steven Ferdman/Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в своем телеграм-канале сообщил, что выдвинул кандидатуру бывшего члена Палаты представителей от штата Висконсин Шона Даффи на пост главы Минтранса США.

"Бывший конгрессмен Шон Даффи из (...) штата Висконсин выдвинут на пост министра транспорта", - говорится в сообщении Трампа.

По мнению Трампа, новый министр транспорта будет уделять внимание компетентности, конкурентоспособности и красоте при восстановлении американских автомагистралей, туннелей, мостов и аэропортов.

Трамп также добавил, что Даффи сделает так, чтобы порты и плотины служили экономике США без ущерба для нацбезопасности.

В настоящее время Даффи - соведущий программы The Bottom Line на телеканале Fox Business, а также корреспондент Fox News.

Кандидатура на пост министра транспорта должна быть утверждена Сенатом.