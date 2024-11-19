Пентагон не смог подтвердить данные об участии военных КНДР в боевых действиях на территории РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны США не располагает данными, свидетельствующими об участии северокорейских военных в боевых действиях на территории России, признала представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы не получили независимого подтверждения этих сообщений (...). Я не могу подтвердить это", - заявила она на брифинге в ведомстве.

При этом Сингх выступила с утверждением, что "в Курск по-прежнему переезжают северокорейцы, более 11 тыс.", и "они перебрасываются в Курск не просто так".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления американских представителей о том, что на территории России находятся военные из Северной Кореи. Он отметил, что сами эти представители подчеркивают, что не имеют соответствующих подтверждений.