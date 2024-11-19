Поиск

Пентагон не смог подтвердить данные об участии военных КНДР в боевых действиях на территории РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны США не располагает данными, свидетельствующими об участии северокорейских военных в боевых действиях на территории России, признала представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы не получили независимого подтверждения этих сообщений (...). Я не могу подтвердить это", - заявила она на брифинге в ведомстве.

При этом Сингх выступила с утверждением, что "в Курск по-прежнему переезжают северокорейцы, более 11 тыс.", и "они перебрасываются в Курск не просто так".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления американских представителей о том, что на территории России находятся военные из Северной Кореи. Он отметил, что сами эти представители подчеркивают, что не имеют соответствующих подтверждений.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
КНДР Пентагон РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп сообщил о выдвижении экс-законодателя Даффи на пост министра транспорта США

Трамп сообщил о выдвижении экс-законодателя Даффи на пост министра транспорта США
Протесты в Абхазии - 2024

Президент Абхазии направил спикеру парламента заявление об отставке

Протесты в Абхазии - 2024

Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку

ЕС прекратил финансовую поддержку правительства Грузии

ЕС прекратил финансовую поддержку правительства Грузии
Военная операция на Украине

Боррель заявил, что Украина получила разрешение США на удары вглубь России

Боррель заявил, что Украина получила разрешение США на удары вглубь России
Протесты в Абхазии - 2024

Абхазское руководство и оппозиция договорились продолжить переговоры позже

РФ представила в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе

Нетаньяху заявил об ударе Израиля 26 октября по объекту ядерной программы Ирана

Нетаньяху заявил об ударе Израиля 26 октября по объекту ядерной программы Ирана
Протесты в Абхазии - 2024

Оппозиция сообщила о начале переговоров с представителями руководства Абхазии

Оппозиция сообщила о начале переговоров с представителями руководства Абхазии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });