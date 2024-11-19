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В ООН сообщили о гибели более 200 детей в Ливане за последние два месяца

В ООН сообщили о гибели более 200 детей в Ливане за последние два месяца
Последствия авиаударов Израиля по Бейруту
Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Ливане более 200 детей погибли менее чем за два месяца боевых действий между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла", сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН).

"Менее чем за два последних месяца в Ливане убили свыше 200 детей", - заявил журналистам в Женеве представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

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По его словам, "вырисовывается ужасающая тенденция: те, в чьих силах остановить это насилие, бездействуют".

Он добавил, что "в среднем на протяжении последних двух месяцев каждый день в Ливане погибали трое детей".

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру движения "Хезболла" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничных районах на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

ООН Ливан
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