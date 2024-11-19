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ВС Израиля начали операцию против опорного пункта "Хезболлы" в Ливане

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Израильские войска приступили к ликвидации основного опорного пункта движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщает телеграм-канал Армии обороны Израиля.

"98-я дивизия на основе разведданных начала целенаправленные рейды против центрального форпоста "Хезболлы" на юге Ливана. Военные действуют, чтобы устранить угрозы для населенных пунктов на севере Израиля", - отмечается в сообщении.

Сухопутные подразделения и ВВС нанесли удары по десяткам целей, которые в том числе бойцы "Хезболлы" использовали для запуска ракет по Израилю. Также атакам подверглись командные пункты, наблюдательные посты, склады с оружием "Хезболлы".

Кроме 98-й дивизии, на юге Ливана действуют 91-я и 146-я дивизии ЦАХАЛа.

По данным телеканала "Аль-Арабийя", в "Хезболле" заявили об очередной ракетной атаке по базе "Глилот" израильской разведки в окрестностях Тель-Авива. Кроме того, в движении упомянули об ударах по израильским войскам у четырех населенных пунктов на юге Ливана, в том числе у города Хиам, возле которого продолжаются бои.

Хроника 07 октября 2023 года – 19 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан Хезболла ЦАХАЛ Тель-Авив Израиль
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