Представители РФ и Йемена обсудили кризис в районе Красного моря

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в Абу-Даби встретился с первым зампредседателя Руководящего президентского совета Йемена, лидером Южного переходного совета Айдарусом Аз-Зубейди, сообщает российский МИД в своем телеграм-канале в субботу.

"В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями по ситуации в Йемене и вокруг него с акцентом на задачу скорейшего комплексного урегулирования йеменского кризиса путем налаживания устойчивого инклюзивного национального диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено развитию обстановки в районе Красного моря. Были также затронуты некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления российско-йеменских связей, дополняется в сообщении.