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Представители РФ и Йемена обсудили кризис в районе Красного моря

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в Абу-Даби встретился с первым зампредседателя Руководящего президентского совета Йемена, лидером Южного переходного совета Айдарусом Аз-Зубейди, сообщает российский МИД в своем телеграм-канале в субботу.

"В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями по ситуации в Йемене и вокруг него с акцентом на задачу скорейшего комплексного урегулирования йеменского кризиса путем налаживания устойчивого инклюзивного национального диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено развитию обстановки в районе Красного моря. Были также затронуты некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления российско-йеменских связей, дополняется в сообщении.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Йемен Красное море МИД РФ Михаил Богданов Абу-Даби
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