Вучич, Фицо и Орбан обсудили миграционную политику Евросоюза

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сербия намерена продолжать работать с Венгрией и Словакией над сдерживанием потоков нелегальной миграции, однако сама страна не готова стать "точкой их притяжения", заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с премьер-министрами Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо в словацком городе Комарно.

Как сообщает телеканал РТС, они обсудили проблемы нелегальной миграции.

"Сербия всегда будет уважать права мигрантов и их человеческое достоинство, но также всегда необходимо и защищать свою землю, где следует поддерживать закон и порядок, - сказал Вучич. - Сербия не намерена становиться точкой притяжения для мигрантов, впрочем, никто из более крупных игроков на европейском поле об этом и не просил".

Орбан и Фицо подвергли критике новый миграционный пакт союза, указав на необходимость двигаться другим путем.

По словам Фицо, миграционный пакт ЕС не решит сути нелегальной миграции в ЕС. "Нам необходимо новое законодательство в связи с этой проблемой. К сожалению, действующие на сегодняшний день нормативные акты не позволяют нам справиться с ней", - сказал Фицо.

Он отметил, что каждая суверенная страна ЕС, вне зависимости от существования Шенгенского пространства, должна иметь право решать самостоятельно, кому позволять въезжать на ее территорию, а кому нет. При этом он поблагодарил премьера Венгрии за то, что в Будапеште разделяют такое мнение.

Орбан в свою очередь высказал мысль о том, что именно проблема миграции может разделить ЕС и уничтожить саму суть союза. "Мы должны изменить подход. Нам необходимо покончить с миграционным пактом и пойти другим путем", - добавил он.

Орбан считает, что ситуация в ЕС "близка к восстанию", когда дело касается миграции.

"Некоторые уже восстали... Так, некоторые премьер-министры, например, уже высказались, что прекратят применение миграционного регулирования... И таких случаев будет все больше, и это нарушит не только миграционный пакт, но и единство союза", - сказал Орбан.

По его оценке, руководство ЕС не справляется с задачей решения проблемы нелегальной миграции.

В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, Орбан, Вучич и Фицо подчеркнули, что нелегальная миграция "является серьезной проблемой, подпитываемой геополитической нестабильностью, растущими конфликтами и социальным неравенством в непосредственной близости от Европы".