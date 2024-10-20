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Израильские военные снесли смотровую башню ЮНИФИЛ в Ливане

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Бульдозер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) снес смотровую башню и ограду по периметру объекта Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), сообщили в ЮНИФИЛ в воскресенье.

"Ранее сегодня бульдозер ЦАХАЛ намеренно снес смотровую башню и ограду по периметру позиции ООН в Марвахине", - говорится в заявлении.

О пострадавших в нем не сообщается.

В ЮНИФИЛ напомнили Израилю и другим сторонам конфликта об обязанности обеспечивать безопасность сотрудников и собственности ООН.

Это не первый раз, когда ЦАХАЛ наносит удары по объектам ЮНИФИЛ в Ливане. Ранее в этом месяце миротворцы сообщали, что по их объектам стреляли израильские танки "Меркава".

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отрицал, что израильские военные намеренно атаковали миротворцев, и призвал их покинуть зону боевых действий между ЦАХАЛ и "Хезболлой".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана.

"Хезболла", со своей стороны, ежедневно проводит ракетные обстрелы израильской территории.

Израиль Ливан ООН Хезболла ЦАХАЛ
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