Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге и выдворяет трех дипломатов

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Россия уведомила Варшаву о решении отозвать согласие на функционирование генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД РФ.

"5 декабря в МИД России польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры" на закрытие Варшавой Генерального консульства России в Познани Москва отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, "руководствуясь принципом взаимности, persona non grata объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты", отметили на Смоленской площади.

Российское консульство в польском городе Познани было закрыто 30 октября. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объяснил это решение тем, что Россия якобы ведет гибридную войну против его страны.

В ноябре Сикорский не исключил возможности закрытия всех российских консульств в стране, при этом он вновь обвинил Россию "в актах саботажа и провокациях в Европе".