Поиск

Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге и выдворяет трех дипломатов

Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге и выдворяет трех дипломатов
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Россия уведомила Варшаву о решении отозвать согласие на функционирование генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД РФ.

"5 декабря в МИД России польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры" на закрытие Варшавой Генерального консульства России в Познани Москва отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, "руководствуясь принципом взаимности, persona non grata объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты", отметили на Смоленской площади.

Российское консульство в польском городе Познани было закрыто 30 октября. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объяснил это решение тем, что Россия якобы ведет гибридную войну против его страны.

В ноябре Сикорский не исключил возможности закрытия всех российских консульств в стране, при этом он вновь обвинил Россию "в актах саботажа и провокациях в Европе".

Хроника 15 апреля 2021 года – 05 декабря 2024 годаДипломатическое противостояние
МИД РФ Польша Санкт-Петербург Познань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"СИБУР" в ближайшие недели проведет совет директоров по вопросу IPO на 2% акций

Путин призвал информировать население об окончании лимитов по "Семейной ипотеке"

Путин призвал информировать население об окончании лимитов по "Семейной ипотеке"

Из "Золотой Маски" исключили частные номинации

Из "Золотой Маски" исключили частные номинации

Глава Генштаба ВС РФ уведомил США об учениях в Средиземном море со стрельбами

В ЦБ предложили обдумать "суррогатные решения" по уровню раскрытия данных компаниями

Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является бессрочным

Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является бессрочным

Что произошло за день: среда, 4 декабря

В Думу внесен законопроект о запрете навязывания дополнительных товаров и услуг

Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5521 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2048 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });