Байден одобрил поставку противопехотных мин Украине

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден одобрил поставку Украине противопехотных мин, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По словам двух собеседников издания, Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину.

Отмечается, что, по мнению Пентагона, предоставление мин Киеву является одним из наиболее полезных шагов, чтобы замедлить наступление России.

Как заявил один из собеседников The Washington Post, украинские политики обязались не размещать мины в густонаселенных районах.

Другой источник уточнил, что использование мин будет ограничено территорией Украины.

Тем не менее газета подчеркивает, что поставка противопехотных наземных мин на Украину вызывает споры, так как оружие неизбирательного действия может нанести серьезный ущерб гражданскому населению.