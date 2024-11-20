Пентагон подтвердил планы поставить Украине противопехотные мины

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны США Ллойд Остин в среду подтвердил сообщения о решении президента Джо Байдена одобрить поставку Украине противопехотных мин, сообщает Associated Press (AP).

"Администрация Байдена позволит Украине использовать поставляемые США противопехотные мины", - сообщает AP.

"Они попросили поставить им мины, и я думаю, что это хорошая идея", - заявил Остин.

В ночь на среду издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину.

Как заявил один из собеседников The Washington Post, украинские политики обязались не размещать мины в густонаселенных районах. Другой источник уточнил, что использование мин будет ограничено территорией Украины.

Тем не менее газета подчеркнула, что поставка противопехотных наземных мин на Украину вызывает споры, так как оружие неизбирательного действия может нанести серьезный ущерб гражданскому населению.