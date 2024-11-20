В Пентагоне заявили, что конфликты на Украине и Востоке истощают запасы ПВО США

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американские запасы средств противовоздушной обороны истощаются из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявил глава индо-тихоокеанского командования Пентагона Самуэль Папаро.

"С учетом того, что некоторые из систем Patriot были задействованы, некоторые из ракет класса "воздух-воздух" были задействованы, это сейчас истощает запасы, и утверждать обратное было бы нечестно", - сказал Папаро на мероприятии института Брукингса.

По его мнению, это сказывается на готовности США к ответным действиям в Индо-Тихоокеанском регионе, который "является наиболее напряженным театром военных действий с точки зрения количества и качества боеприпасов, поскольку КНР является самым боеспособным потенциальным противником в мире".