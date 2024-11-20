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И.о. президента Абхазии отправил в отставку премьер-министра Анкваба

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - И.о президента Абхазии Бадра Гунба подписал указ об отставке премьер-министра Александра Анкваба.

Следующим пунктом указа и.о президента поручил кабинету министров республики продолжить исполнение своих полномочий.

Другим указом Гунба назначил премьер-министром Абхазии Валерия Бганбу.

Бганба участвовал грузино-абхазском конфликте, неоднократно избирался депутатом парламента Абхазии. В 2012 году Бганба был избран спикером парламента. С мая по сентябрь 2014 года в период политического кризиса исполнял обязанности президента республики. В 2018 году был назначен премьер-министром республики. В 2020 году во время нового политического кризиса в республике и отставки главы республики исполнял обязанности президента.

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Хроника 12 – 20 ноября 2024 годаПротесты в Абхазии - 2024
Абхазия Бадра Гунба Александр Анкваб
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