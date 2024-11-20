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Власти Нидерландов попросят частный бизнес об охране инфраструктуры в Северном море

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов планирует временно задействовать персонал и оборудование частных компаний для охраны инфраструктурных объектов в водах страны в Северном море, сообщают западные СМИ.

"Эти меры должны будут заполнить нехватку сил, пока два новых многофункциональных судна, как ожидается, в 2026 году не войдут в состав ВМС Нидерландов", - заявило нидерландское Минобороны.

В ведомстве не уточнили, к каким фирмам собираются обратиться.

Ранее Служба военной разведки и безопасности Нидерландов утверждала, что инфраструктуре Нидерландов в Северном море, включая газопроводы и ветряные установки, может грозить саботаж со стороны России. Территориальные воды, прилежащая зона и исключительная экономическая зона Нидерландов в Северном море считаются одними из наиболее оживленных в плане движения морского транспорта.

17 ноября стало известно о повреждении подводного кабеля между Литвой и Швецией в Балтийском море, а 18 ноября - между Финляндией и ФРГ.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разрыв подводного кабеля связи между Финляндией и ФРГ не мог быть случайностью, вероятнее всего, он произошел в результате "гибридных действий".

Минобороны Германия Северное море Балтийское море Нидерланды
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