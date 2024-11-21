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В Москве рассчитывают, что Абхазия сохранит прочные, союзнические отношения с РФ

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что в Абхазии будут созданы все условия для проведения президентских выборов и что республика и впредь сохранит союзнические отношения с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве приняли к сведению договоренности между абхазскими властями и оппозицией, которые позволили не допустить дальнейшей эскалации напряженности. Важно, чтобы были созданы условия для проведения досрочных президентских выборов в Абхазии, которые, как мы понимаем, должны состояться до 19 февраля", - сказала она в четверг на брифинге.

По ее словам, "именно абхазскому народу предстоит выбирать главу государства, который смог бы обеспечить безопасное, стабильное, поступательное развитие республики". "Мы исходим из того, что в его основе - прочные, союзнические отношения с Россией, которые остаются гарантом суверенитета и независимости Абхазии", - отметила Захарова.

Мария Захарова МИД РФ Абхазия
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