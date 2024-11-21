КНР и Бразилия намерены "проложить путь" к политическому урегулированию конфликта на Украине

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Бразилия стремятся объединить выступающие за мир силы для создания условий по урегулированию конфликта на Украине политическими средствами, сообщает китайский МИД.

"Мы хотим объединить больше голосов, выступающих за мир, и проложить путь к политическому урегулированию украинского кризиса", - заявил он на совместной с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой пресс-конференции.

Китайский лидер напомнил, что Китай и Бразилия совместно выработали "консенсус из шести пунктов" по политическому урегулированию кризиса и совместно с рядом стран Глобального Юга сформировали для этих целей группу "Друзей мира".

Этот консенсус предусматривает, в частности, отказ от эскалации боевых действий, переговорный процесс, предотвращение гуманитарного кризиса, безопасность гражданских объектов и населения, недопустимость применения оружия массового уничтожения.

Заявление Си Цзиньпина на пресс-конференции по итогам его государственного визита в Бразилию публикует МИД КНР.