Поиск

КНР и Бразилия намерены "проложить путь" к политическому урегулированию конфликта на Украине

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Бразилия стремятся объединить выступающие за мир силы для создания условий по урегулированию конфликта на Украине политическими средствами, сообщает китайский МИД.

"Мы хотим объединить больше голосов, выступающих за мир, и проложить путь к политическому урегулированию украинского кризиса", - заявил он на совместной с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой пресс-конференции.

Китайский лидер напомнил, что Китай и Бразилия совместно выработали "консенсус из шести пунктов" по политическому урегулированию кризиса и совместно с рядом стран Глобального Юга сформировали для этих целей группу "Друзей мира".

Этот консенсус предусматривает, в частности, отказ от эскалации боевых действий, переговорный процесс, предотвращение гуманитарного кризиса, безопасность гражданских объектов и населения, недопустимость применения оружия массового уничтожения.

Заявление Си Цзиньпина на пресс-конференции по итогам его государственного визита в Бразилию публикует МИД КНР.

Китай Си Цзиньпин Бразилия Лула да Силва Украина Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 60 человек погибли в результате удара Израиля по сектору Газа

Шеф Пентагона не видит признаков готовности России применить ядерное оружие

Байден планирует списать долг Украины на $4,65 млрд

Сотрудники посольства США не покинули Украину после приостановки работы дипмиссии

Сотрудники посольства США не покинули Украину после приостановки работы дипмиссии

Что произошло за день: среда, 20 ноября

Власти Нидерландов попросят частный бизнес об охране инфраструктуры в Северном море

Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о первых ударах по России британскими ракетами

Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн

Суд в Грузии оштрафовал оппозиционера, плеснувшего краской в лицо главе ЦИК

Темпы роста зарплат в еврозоне в III квартале ускорились до максимума с 1993 г.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });