Мэтт Гетц снял кандидатуру на посты генпрокурора и главы минюста США

Мэтт Гетц Фото: AP/TAСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Бывший конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц в четверг снял кандидатуру на посты генерального прокурора и министра юстиции США.

"Времени, чтобы его тратить на неоправданно затянувшуюся потасовку в Вашингтоне, нет, поэтому я снимаю кандидатуру с рассмотрения на должность генерального прокурора", - написал Гетц в соцсети Х.

"Министерство юстиции в администрации Дональда Трампа должно быть готово к первому дню его президентства. Я по-прежнему полностью привержен тому, чтобы Трамп стал самым успешным президентом в истории. Для меня всегда останется большой честью, что Трамп предложил мою кандидатуру на пост главы министерства юстиции", - отметил он.

Ранее сообщалось, то многие сенаторы-республиканцы не считают подходящей кандидатуру экс-конгрессмена Мэтта Гетца на пост министра юстиции США.

"Более половины республиканцев в Сенате, в том числе в высшем руководстве заявляли, что не видят перспектив для утверждения Гетца на посту генпрокурора и не собираются поддерживать", - сообщал телеканал NBC.

Вместе с тем избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс и его помощники пытались убедить сенаторов проголосовать за Гетца.

В министерстве юстиции США также подвергли критике решение Трампа выдвинуть кандидатуру Гетца на пост главы ведомства. Телеканал NBC, в частности, напомнил, что Гетц ранее регулярно критиковал работу Минюста и ФБР, особенно в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января 2021 года. Кроме того, Гетц ранее был фигурантом федерального расследования торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, но против него обвинения не выдвигались.