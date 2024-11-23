Российские военные сообщили о 23 нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано семь случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге в понедельник.

Игнасюк также сообщил, что "в районе ЭТ-ТАНФ за сутки зафиксировано 16 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики - двумя парами истребителей F-15 (четыре раза)".

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенных в РФ террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана".

"В провинции Идлиб - пять обстрелов, в провинции Латакия - один обстрел", - сказал Игнасюк.

"В результате огня из автоматического гранатомета АГС-17 со стороны террористов из района Фатира по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб ранены двое сирийских военнослужащих", - сообщил он.

Кроме того, Игнасюк сказал, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации сирийскими правительственными войсками "выявлена и своевременно пресечена попытка диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований проникнуть на позиции вооруженных сил САР в районе Джубас провинции Идлиб".