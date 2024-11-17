Партия "Союз 90/Зеленые" выдвинула Хабека кандидатом в канцлеры ФРГ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Партия "Союз 90/Зеленые" по итогам конференции в Висбадене приняла решение выдвинуть в качестве кандидата в канцлеры на досрочных парламентских выборах в феврале 2025 год вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, сообщает Баварское радио.

"В этой речи я прошу у вас разрешения возглавить предвыборную кампанию", - заявил перед этим Хабек, обращаясь к 800 делегатам.

Кампанию он должен будет вести в тандеме с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Хабек, также занимающий пост министра экономики, вместе с тем заявил, что ФРГ при канцлере Ангеле Меркель оказалась в зависимости от РФ с поставками газа. "Это причина экономического кризиса последних лет", - утверждал Хабек.

Тем временем канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, члену правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), перед вылетом на саммит G20 в Бразилии задали вопрос, не считает ли он, что лучшим кандидатом в канцлеры от СДПГ будет министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"СДПГ и я готовы к участию в этих спорах, и, к слову сказать, чтобы одержать победу", - ответил Шольц.

Опросы общественного мнения показывали, что Писториус пользуется наибольшей популярностью среди политиков в Германии. Звучали предложения, чтобы он стал кандидатом в канцлеры от СДПГ на выборах. В воскресенье Джо Вайнгартен стал первым депутатом, представляющим СДПГ в Бундестаге, кто публично озвучил такой вариант.

Ранее правящую коалицию, куда теперь входит СДПГ и "Союз 90/Зеленые", покинула Свободная демократическая партия Германии. В свою очередь Шольц заявил, что желает запросить в январе 2025 года у Бундестага вотум доверия его правительству на фоне проблем, которые в данный момент переживает Германия. Однако лидер ХДС Фридрих Мерц раскритиковал озвученный Шольцем план с голосованием в январе 2025 года и потребовал от канцлера в сжатые сроки организовать его.

На этой неделе Шольц подтвердил, что 11 декабря подаст запрос на проведение 16 декабря голосования о доверии его правительству, а 23 февраля следующего года пройдут выборы в парламент страны.