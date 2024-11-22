Кремль пообещал найти новый вариант расчетов за газ на фоне санкций против Газпромбанка

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия найдет способы расчетов за газ после того, как США ввели санкции в отношении Газпромбанка, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Варианты будут найдены какие-то. Полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны", - сказал он.

По его словам, для поиска вариантов, "возможно, потребуется какое-то время". "Но решение все равно будет найдено", - заключил Песков.

Его спросили, воспринимает ли эти санкции Кремль как попытку США помешать поставкам российского газа в Европу и будет ли Россия принимать контрмеры и бороться за право торговать с теми странами, кто этого желает.

"Ответ "да" на обе части вопроса", - ответил представитель Кремля.

21 ноября Минфин США включил в SDN List полсотни российских банков, в том числе Газпромбанк.