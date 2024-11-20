Полиция вытеснила протестующих с территории около госуниверситета в столице Грузии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в ночь на среду вновь, как и накануне ночью, начала вытеснять участников акции протеста у здания госуниверситета в Тбилиси.

После того как несколько сот полицейских начали движение, участники акции отступили на проспект Меликишвили.

Как сообщил журналистам начальник патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе, участникам акции было дано предупреждение - освободить проезжую часть проспекта и перейти на тротуар.

Один из лидеров оппозиции Гeоргий Вашадзе заявил, что протестующие не будут вступать в стычки с полицией и продолжат передвигаться по проезжей части улиц.

"Мы продолжаем борьбу за назначение новых парламентских выборов", - заявил Вашадзе.