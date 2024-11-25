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Аэропорт Антальи возобновил прием воздушных судов после инцидента с российским SSJ-100

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт турецкой Антальи начал принимать самолеты после происшествия с прилетевшим из Сочи российским Superjet -100, загоревшимся после посадки, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Согласно табло, некоторые международные и внутренние авиарейсы совершили посадку, а на несколько утренних рейсов из Антальи открылась регистрация.

Аэропорт не принимал самолеты до 03:00 понедельника (время совпадает с московским).

Как сообщалось, вечером в воскресенье у пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, принадлежащего российской авиакомпании "Азимут", после приземления в Анталье загорелся двигатель. Согласно заявлению авиакомпании, самолет совершил грубую посадку на фоне сдвига ветра.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Sukhoi Superjet 100 Азимут Анталья
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