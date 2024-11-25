Самолет "Сочи - Анталья" совершил грубую посадку в результате сдвига ветра

Командир самолета принял решение об эвакуации по надувным трапам, пострадавших нет

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил грубую посадку в Анталье на фоне сдвига ветра, говорится в заявлении авиакомпании "Азимут".

"24 ноября 2024 года при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что после инцидента пассажиры были благополучно доставлены в аэровокзал. Пострадавших нет.

В настоящее время авиакомпания "Азимут" готовит резервный борт для отправки обратного рейса А45052.