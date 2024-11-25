Поиск

НАТО усилит защиту критически важной подводной инфраструктуры на Балтике

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - НАТО с конца текущего года усилит защиту критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море с целью предотвращения возможных диверсий, сообщило в понедельник агентство PAP.

Отмечается, что об этом было объявлено на конференции военно-морского командования альянса (MARCOM) в Туреке (Польша).

"Более широкое и более четкое наблюдение за ключевыми районами, в том числе с помощью кораблей противоминной защиты, оснащенных роботами и датчиками для подводных работ, призвано служить сдерживающим фактором для потенциальных диверсантов", - говорится в сообщении.

В миреДатские военные следят за китайским сухогрузом после повреждения двух подводных кабелейЧитать подробнее

Указывается также, что "в целях усиления защиты разрабатывается новое программное обеспечение, которое анализирует данные автоматической системы связи на морском транспорте, спутниковые изображения и сигналы датчиков на инфраструктуре". Первую версию программного обеспечения планируется начать использовать в декабре.

Как говорилось на конференции, сообщает агентство, "подводные трубы и кабели в Балтийском море расположены в среднем на глубине нескольких десятков метров и легче повреждаются, чем, например, в Средиземном море, где они пролегают на глубине более километра".

17 ноября стало известно о повреждении подводного кабеля между Литвой и Швецией, а на следующий день - между Финляндией и Германией.

НАТО Балтийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Le Monde сообщила о переговорах Парижа и Лондона об отправке военных на Украину

Le Monde сообщила о переговорах Парижа и Лондона об отправке военных на Украину

На Балтике начался ремонт на месте разрыва кабеля между Финляндией и Германией

ВВС Израиля вновь атаковали южные пригороды Бейрута

Huawei запускает в продажу первый флагманский смартфон на полностью китайской ОС

Huawei запускает в продажу первый флагманский смартфон на полностью китайской ОС

В Вильнюсе человек погиб в результате падения самолета DHL во двор жилого дома

Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе назвал новый состав правительства

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 ноября

Генконсульство в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета

Генконсульство в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета

Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном

Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном

Самолет "Сочи - Анталья" совершил грубую посадку в результате сдвига ветра

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });