На Балтике начался ремонт на месте разрыва кабеля между Финляндией и Германией

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Судно Cable Vigilance прибыло из Франции на место обрыва кабеля связи между Финляндией и Германией в исключительной экономической зоне Швеции на Балтике и начало ремонт, передает Yle.

Подводный кабель C-Lion1 длиной около 1200 километров был поврежден в ночь с 17 на 18 ноября. Это единственный подводный кабель, который идет напрямую из Финляндии в Центральную Европу и также единственный, проложенный по тому же маршруту, что и российский газопровод "Северный поток". Расстояние между ними составляет несколько сотен метров.

Кабель поднимут с морского дна и отремонтируют с помощью удлинителя. Ожидается, что ремонт завершится до конца ноября.

Национальное бюро расследований Финляндии сообщило, что начато расследование по подозрению в нанесении ущерба имуществу при отягчающих обстоятельствах и создании помех телекоммуникациям при отягчающих обстоятельствах.

Финляндия и Швеция объявили, что они также создадут совместную следственную группу для расследования причин ущерба.

Западные СМИ распространяют версию, по которой к выводу из строя кабеля имеет отношение китайский балкер Y Peng 3.