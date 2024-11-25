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ВВС Израиля вновь атаковали южные пригороды Бейрута

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Израильская авиация в понедельник нанесла очередные удары по южным предместьям ливанской столицы Бейрута, сообщает телеканал LBCI.

До этого израильские военные выпустили предупреждение к жителям муниципалитета Харат-Хрейк о необходимости эвакуироваться в преддверии скорого налета ВВС.

LBCI отмечает, что Израиль активизирует военные операции в Ливане, регулярно наносит удары по Бейруту и его южным окрестностям.

В свою очередь в движении "Хезболла" заявили, что накануне провели 51 операцию в Ливане и Израиле, атаковали девять военных баз, 14 городов и поселений, пять казарм и иных военных объектов, 18 мест скопления израильских войск.

Вместе с тем накануне телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник, что Израиль и движение "Хезболла" как никогда близки к соглашению о перемирии. Однако возможное соглашение оформлено еще не до конца.

При этом, по данным Axios, в минувшую субботу советник президента США Амос Хохштейн заявил израильской стороне, что если Израиль в предстоящие дни не отреагирует позитивно на предложение о прекращении огня, то Хохштейн откажется продолжать быть посредником на переговорах о перемирии.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов этого движения в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Бейрут Израиль Ливан Хезболла
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