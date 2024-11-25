Нацбанк Грузии для поддержки курса лари в предвыборном октябре продал рекордные $591 млн

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Национальный банк Грузии (НБГ) в октябре 2024 года осуществил рекордный объем валютных интервенций для стабилизации курса лари, продав на рынке $591,2 млн, свидетельствуют данные на сайте НБГ.

В соответствии с опубликованными в понедельник статданными операций НБГ на валютном рынке, общая сумма валютных интервенций в октябре сложилась из продажи регулятором на валютных аукционах $213,4 млн, а также продажи $377,7 млн без проведения аукционов (через платформу Bloomberg Bmatch, которая используется Нацбанком для расчета официального курса лари на основе валютных сделок).

Объем продажи валюты Нацбанком вне аукционных сделок в октябре является рекордным с начала проведения таких сделок в марте 2020 года.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце, перед парламентскими выборами в Грузии (состоялись 26 октября), НБГ для поддержания обменного курса лари четыре раза выступал с валютными интервенциями на общую сумму $213,4 млн. С начала года НБГ продал для поддержания курса лари через валютные аукционы $382 млн, выйдя с валютными интервенциями 7 раз.

С учетом операций на платформе Bmatch чистая продажа валюты Нацбанком в январе-октябре достигла $588 млн. В 2023 году чистая покупка валюты цетробанком составила $1,28 млрд.

Ранее также сообщалось, что международные резервы Грузии за предвыборный октябрь упали на 13%, или на $627,5 млн, до минимума за 28 месяцев ($4 млрд 84,9 млн на 31 октября). С начала года резервы сократились на 18,5%, или на $924,7 млн.