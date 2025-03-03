Fitch предупредило банки Грузии о рисках из-за политического кризиса в стране

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Банки Грузии, имеющие относительно высокую долю долларовых кредитов в кредитных портфелях, могут оказаться в уязвимом положении, если политический кризис в стране затянется и подорвет доверие инвесторов, сообщается в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings по банковскому сектору стран Закавказья.

Среди государств региона банки Грузии лидируют по показателю долларизации кредитного портфеля.

"Дедолларизация в регионе поддерживалась ростом розничного кредитования и устойчивостью нацвалют в последние годы. При этом долларизация, по-прежнему, высока в Грузии (43% кредитов на конец 2024 года) и в Армении (33%) и остается ключевым слабым местом для банков в этих странах. Грузинские банки могут оказаться особенно уязвимыми в стрессовом сценарии, если политический кризис в стране затянется и подорвет доверие инвесторов, оказав давление на внешнюю ликвидность и обменный курс. Эти риски отражены в "негативных" прогнозах по грузинским банкам с более высоким рейтингом, в соответствии с прогнозом по суверенному рейтингу", - говорится в обзоре.

При этом банки Азербайджана, Грузии и Армении продолжают получать дополнительную выгоду от высоких темпов экономического роста в регионе и увеличения объемов бизнеса за последние два года. Fitch считает, что такая ситуация обусловлена ростом торговли с Россией, объемами денежных переводов, высокими ценами на сырьевые товары.

Многие банки в регионе сообщили о рекордно высокой прибыльности в 2022-2024 годах. По данным обзора, высокие показатели капитализации банков в Армении и Грузии дополнительно усиливаются прибыльностью, которая выше исторических средних значений, и обеспечивает надежный буфер против потенциального ослабления качества активов и обесценивания национальных валют. В Азербайджане быстрый рост кредитования и существенные выплаты дивидендов оказывают давление на показатели капитала, но в агентстве ожидают, что капитализация останется приемлемой на фоне высокой прибыльности.

Показатель рентабельности капитала (return on equity, ROE) по банковскому сектору Азербайджана в 2024 году составил порядка 17%, Грузии - 25%, Армении - 27%.

Высокие темпы экономического роста и здоровый рост кредитования поддерживают устойчивое улучшение показателей качества кредитов банков по всему региону. "Однако дальнейшее снижение проблемных кредитов, вероятно, будет ограниченным, учитывая их и без того низкие уровни. Положительная динамика была особенно выражена в Азербайджане, где унаследованные риски значительно смягчились, чему способствовал переход от концентрированных и долларизированных корпоративных рисков к более комбинированным розничным кредитам, микрокредитованию и кредитованию малого и среднего бизнеса в местной валюте, а также улучшению надзора со стороны регулирующих органов", - отмечает агентство.

Позиции ликвидности банков, по мнению Fitch, являются комфортными во всем регионе. "Рост депозитов замедлился в Армении и Грузии после значительного притока нерезидентов в 2022 году. Ликвидность грузинских банков оставалась стабильной в течение 2024 года, несмотря на политические риски, с непрерывным доступом к внешним инвесторам благодаря устойчивым показателям сектора. Коэффициент ликвидности в Азербайджане является одним из самых сильных в регионе СНГ+ и равен 73%, что указывает на достаточную ликвидность", - добавляет агентство.

26 октября 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых была объявлена правящая партия "Грузинская мечта". Тогда же начались акции протеста, основное требование было отменить результаты выборов.

Новая волна протестов началась после заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 28 ноября о том, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.