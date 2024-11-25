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Нефть ускорила падение на сообщениях о скором перемирии Израиля и Ливана

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к резкому падению вечером в понедельник на сообщениях СМИ о скором перемирии между Израилем и Ливаном.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 по Москве понизились на $1,62 (2,16%) до $73,55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к указанному времени на $1,61 (2,26%) до $69,63 за баррель.

Власти Израиля и Ливана согласовали условия перемирия, которое может быть одобрено во вторник. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники в правительстве США. Информацию косвенно подтвердил постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон.

"Кажется, падение цен вызвано новостью о прекращении огня между Ливаном и Израилем. При этом в ходе конфликта между двумя странами поставки нефти не были затронуты, и наценка на риск в ценах уже была низкой перед последним падением", - отметил Джованни Стауново из UBS.

Кроме того, рынок реагирует на новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов. Бессент является сторонником увеличения добычи нефти в Штатах.

Трейдеры также ждут министерскую встречу ОПЕК+, которая состоится в ближайшее воскресенье в онлайн-формате.

Израиль Ливан Brent нефть
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