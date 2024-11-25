Госдеп надеется на соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - США продолжают усилия по достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла", сообщил в понедельник представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы попытаться достичь соглашения. И мы надеемся, что нам это удастся", - заявил Миллер на брифинге.

"Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы добиться дипломатического урегулирования, которое позволит десяткам тысяч людей в Ливане и Израиле вернуться домой, но в конечном счете это зависит от сторон, а не от нас", - добавил он.

Представитель Госдепа отметил, что за последние дни сторонам удалось "достичь значительного прогресса на пути к заключению соглашения".

Ранее агентство EFE сообщило со ссылкой на источники, что Израиль и Ливан "ближе, чем когда-либо" к заключению соглашения о прекращении огня.

По данным EFE, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на предложенное США соглашение, но "с некоторыми оговорками". Условия Нетаньяху включают, в частности, требование предоставить Израилю "свободу действий" на случай, если "Хезболла" нарушит перемирие.

В ночь на понедельник израильский телеканал Kan сообщил, что, по его данным, Израиль подписал соглашение о прекращении огня с "Хезболлой" и теперь Нетаньяху работает над тем, как представить его общественности.

Соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. Кроме того, по данным телеканала, Вашингтон гарантировал, что Израиль сможет предпринимать военные действия, если "Хезболла" нарушит соглашение.

Лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил на прошлой неделе, что движение рассмотрело предложение о перемирии и представило ответ. Теперь решение за Израилем.

Ранее советник президента США Амос Хохштейн заявил израильским официальным лицам, что это их последний шанс продвинуться в реализации сделки. Если Израиль откажется от нее, Хохштейн прекратит посреднические усилия. В таком случае Израилю и "Хезболле" придется ждать вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа в январе.