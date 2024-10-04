Бортников считает, что Запад склоняет Армению к выходу из ОДКБ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что страны Запада добиваются от властей Армении выхода из Организации договора о коллективной безопасности в обмен на льготные поставки вооружений. Он сказал это, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ).

"В обмен на льготные поставки вооружений и гарантии безопасности Запад добивается от армянского правительства выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в ещё большую зависимость от Североатлантического альянса в вопросах его дальнейших отношений с Баку", - сказал он.

По его мнению, "учитывая весь предыдущий опыт посредничества натовцев в самых разных регионах мира, закрепление блока в Закавказье очевидно не будет содействовать стабильности в регионе".

"Склоняя Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента - де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской", - отметил Бортников.

Он также сообщил, что развернутая на границе Армении и Азербайджана независимая гражданская наблюдательная миссия ЕС "ведет разведдеятельность в интересах конкретной страны НАТО против России и наших партнеров".

Директор ФСБ добавил, что западные страны провоцируют и другие конфликты на постсоветском пространстве.

Так, по его словам, концентрация украинских сил у границы Белоруссии, многочисленные инциденты с украинскими беспилотниками в воздушном пространстве республики, вербовка белорусских граждан в ВСУ и активизация диверсионной работы украинских спецслужб "преследуют всё ту же цель - эскалация конфликта, в который будут втянуты и Прибалтика, и Польша".

"Также видим серьезную угрозу в усиливающемся давлении Запада на Молдавию с целью принудить Кишинёв к открытой конфронтации с Россией. Евросоюз и НАТО увязывают дальнейшую финансовую помощь и перспективы евроинтеграции страны с включением её территории в логистику военных поставок на Украину и окончательным решением "приднестровского вопроса"", - заявил Бортников.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что членство в ОДКБ создает угрозы безопасности, самому существованию и суверенитету Армении.