Кремль отверг заявление об угрозе суверенитету Армении со стороны ОДКБ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ОДКБ не представляет угрозы для Армении, Россия будет доводить эту позицию до сведения Еревана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Должны категорически не согласиться с господином Пашиняном: от ОДКБ не может и не исходит никакой опасности, никакой угрозы для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства", - сказал он на брифинге.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ угрожает безопасности, суверенитету и государственности его страны.

Песков подчеркнул, что Армения - близкий партнер России, и контакты с ней будут продолжаться. Он также добавил, что Армения сама выбирает стратегический и тактический пути развития.