Израиль предупредил "Хезболлу" о жестком ответе на нарушение соглашения о прекращении огня

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари предупредил, что военные откроют огонь в ответ на любое нарушение "Хезболлой" соглашения о перемирии с Израилем, сообщила The Times of Israel.

"Миссия Армии обороны Израиля заключается в обеспечении соблюдения соглашения. Армия настроена решительно, и в ответ на любое нарушение будет открыт огонь", - сказал он.

Хагари сообщил, что подразделения израильской армии пока остаются в Ливане, по условиям соглашения, военные будут выводиться поэтапно в течение ближайших 60 дней.

По его словам, один из районов на юге Ливана закрыт для ливанского гражданского населения, там находятся израильские военные, самолеты ВВС продолжают разведывательные полеты. Замеченные в этом районе вооруженные боевики будут задержаны или ликвидированы.

Израильские военные и ливанское движение "Хезболла" 27 ноября прекратили боевые действия. Стороны договорились, что армия Ливана восстановит контроль над приграничными с Израилем районами, а боевики "Хезболлы" отступят примерно на 40 км от израильско-ливанской границы.