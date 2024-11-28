Поиск

Израиль предупредил "Хезболлу" о жестком ответе на нарушение соглашения о прекращении огня

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари предупредил, что военные откроют огонь в ответ на любое нарушение "Хезболлой" соглашения о перемирии с Израилем, сообщила The Times of Israel.

"Миссия Армии обороны Израиля заключается в обеспечении соблюдения соглашения. Армия настроена решительно, и в ответ на любое нарушение будет открыт огонь", - сказал он.

Хагари сообщил, что подразделения израильской армии пока остаются в Ливане, по условиям соглашения, военные будут выводиться поэтапно в течение ближайших 60 дней.

По его словам, один из районов на юге Ливана закрыт для ливанского гражданского населения, там находятся израильские военные, самолеты ВВС продолжают разведывательные полеты. Замеченные в этом районе вооруженные боевики будут задержаны или ликвидированы.

Израильские военные и ливанское движение "Хезболла" 27 ноября прекратили боевые действия. Стороны договорились, что армия Ливана восстановит контроль над приграничными с Израилем районами, а боевики "Хезболлы" отступят примерно на 40 км от израильско-ливанской границы.

Хезболла Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден рекомендовал Нетаньяху заключить соглашение о прекращении войны в Газе после перемирия в Ливане

Байден рекомендовал Нетаньяху заключить соглашение о прекращении войны в Газе после перемирия в Ливане

В Финляндии выдвинута гражданская инициатива о выходе из конвенции по отказу от противопехотных мин

В Финляндии выдвинута гражданская инициатива о выходе из конвенции по отказу от противопехотных мин

Трамп определился со спецпосланником по Украине и России

Трамп определился со спецпосланником по Украине и России

Суд вынесет решение по делу Марин Ле Пен 31 марта 2025 года

Суд вынесет решение по делу Марин Ле Пен 31 марта 2025 года

Ботсвана и G7 договорились о создании узла сертификации против российских алмазов

Россия будет наращивать поставки газа через Казахстан в Узбекистан

Обострение палестино-израильского конфликта

В Белом доме возобновляют работу над соглашением о прекращении огня в Газе

В Белом доме возобновляют работу над соглашением о прекращении огня в Газе

РФ лишила аккредитации двух немецких журналистов в ответ на действия Берлина

РФ лишила аккредитации двух немецких журналистов в ответ на действия Берлина

Путин прибыл в Казахстан

Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ заявили о серии ударов по "Хезболле" перед началом перемирия

В ЦАХАЛ заявили о серии ударов по "Хезболле" перед началом перемирия
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });