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Bloomberg сообщил о скорой отставке финдиректора Nissan

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Главный финансовый директор японского автопроизводителя Nissan Motor Стивен Ма покинет свой пост, передает Bloomberg со ссылкой на информированный источник. При этом неясно, останется ли он в компании.

Около полутора лет назад компанию покинул главный операционный директор Ашвани Гупта. Таким образом, единственным представителем высшего руководящего звена в Nissan будет главный исполнительный директор Макото Утида.

В ноябре компания сообщила, что сократит 9 тысяч сотрудников и урежет производственные мощности на 20%.

На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на источники писала, что Nissan ищет якорного инвестора, который помог бы ей пережить решающий год, в то время как давний партнер автопроизводителя - Renault - сокращает долю в нем. "У нас есть где-то 12-14 месяцев на то, чтобы выжить", - сообщил FT один из источников, близких к Nissan.

Nissan Макото Утида Стивен Ма Ашвани Гупта Япония
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