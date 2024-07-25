Nissan сократил чистую прибыль в I финансовом квартале на 73%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor зафиксировал 73%-е снижение чистой прибыли в первом финансовом квартале в связи с ростом расходов на продвижение продукции, особенно в США.

Компания ухудшила прогнозы чистой прибыли и продаж на весь текущий фингод, который завершится в марте 2025 года, но улучшила прогноз выручки.

Как говорится в пресс-релизе Nissan, чистая прибыль в апреле-июне составила 28,56 млрд иен ($185,6 млн) по сравнению со 105,48 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 98,87 млрд иен.

Продажи автомобилей Nissan в минувшем квартале уменьшились незначительно - на 0,2% по сравнению сопоставимым периодом прошлого фингода, до 787 тыс. единиц.

"При том что глобальные продажи остались примерно на уровне предыдущего года, негативное влияние на прибыль оказал рост расходов на продвижение и маркетинговых издержек, необходимых для поддержания конкурентной позиции и оптимизации уровня запасов, особенно в США", - говорится в сообщении Nissan.

Квартальная выручка Nissan повысилась на 2,8%, до 2,998 трлн иен.

Согласно новому прогнозу компании, в текущем фингоду ее чистая прибыль снизится на 30%, до 300 млрд иен (ранее ожидалось 380 млрд иен), а продажи увеличатся на 6%, до 3,65 млн автомобилей (ранее ожидалось 3,7 млн единиц). Прогноз выручки на этот фингод улучшен до 14 трлн иен с ожидавшихся прежде 13,6 трлн иен.

Акции Nissan подешевели на 7% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 12,5%.