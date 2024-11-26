Премьер Канады созвонился с Трампом, пригрозившим ввести пошлины на канадские товары

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом после того, как американский политик пригрозил ввести пошлины на всю канадскую продукцию, сообщает во вторник канадский телеканал CTV News.

"Мы обсудили ряд вопросов, которые надо будет совместно решить. Над отношениями Канады и США надо работать. Этим мы и займемся", - цитирует премьера телеканал.

"Это был хороший разговор", - сказал Трюдо.

Ранее во вторник источник сообщал CTV News, что Трюдо и Трамп обсудили безопасность на границах и вопросы торговли. При этом, по данным источника, Трюдо отметил, что большинство мигрантов попадают в США через Мексику и лишь малая часть - через Канаду.

В свою очередь министр финансов Канады Христя Фриланд и канадский министр общественной безопасности Доминик Леблан в совместном заявлении отметили, что "безопасность границ является для Канады приоритетом". Они также подчеркнули важность Канады для США, учитывая то, что за прошлый год 60% поставок нефтяного сырья в Соединенные Штаты осуществила именно Канада.

Накануне Трамп написал в социальной сети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. По его словам, эта мера связана с притоком в его страну через Мексику и Канаду тысяч людей, которые провозят наркотики и повышают уровень преступности в Соединенных Штатах.