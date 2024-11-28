Президент Мексики верит, что "войну пошлин" с США удастся избежать

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предположила, что Мехико и Вашингтон не будут вводить пошлины на товары друг друга, несмотря на соответствующие угрозы со стороны обеих стран, сообщает в четверг Associated Press.

"Потенциальной войны пошлин удастся избежать", - заявила она во время брифинга в четверг.

В среду Шейнбаум и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили проблемы нелегальной миграции, сотрудничество в сфере безопасности и другие вопросы.

Ранее Трамп заявил, что может ввести 25-процентные пошлины на мексиканские товары, если эта страна не ограничит поток нелегалов и наркотиков в США. На это Шейнбаум ответила, что готова принять аналогичные ответные меры.