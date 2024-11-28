Поиск

Президент Мексики верит, что "войну пошлин" с США удастся избежать

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предположила, что Мехико и Вашингтон не будут вводить пошлины на товары друг друга, несмотря на соответствующие угрозы со стороны обеих стран, сообщает в четверг Associated Press.

"Потенциальной войны пошлин удастся избежать", - заявила она во время брифинга в четверг.

В среду Шейнбаум и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили проблемы нелегальной миграции, сотрудничество в сфере безопасности и другие вопросы.

Ранее Трамп заявил, что может ввести 25-процентные пошлины на мексиканские товары, если эта страна не ограничит поток нелегалов и наркотиков в США. На это Шейнбаум ответила, что готова принять аналогичные ответные меры.

США Дональд Трамп Мексика Клаудия Шейнбаум
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден надеется, что Трамп передумает вводить пошлины на товары из Канады и Мексики

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль впервые после объявления прекращения огня нанес авиаудар по Ливану

Президент Грузии обвинила правящую партию в конституционном перевороте

Президент Грузии обвинила правящую партию в конституционном перевороте

В городах Грузии начались протесты после заявления премьера об отношениях с ЕС

Сенат Австралии одобрил первый в мире законопроект, запрещающий детям соцсети

Правящая партия Грузии заявила, что страна прерывает до 2028 г. переговоры по вступлению в ЕС

Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине

Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине

Посла РФ вызвали в МИД ФРГ из-за лишения аккредитации двух немецких журналистов

Главы стран ОДКБ подписали 14 документов по итогам саммита в Астане

Главы стран ОДКБ подписали 14 документов по итогам саммита в Астане

Сирийские военные ведут бои с антиправительственными силами в Алеппо и Идлибе

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });